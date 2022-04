Zehnjähriger tischte Märchen von böser Mutter auf

In der Familie herrschte ein rauer Umgangston. Aber jahrelange Kindesmisshandlungen durch Faustschläge, Zwicken und Drohungen? Mit schweren Vorwürfen - fortgesetzte Gewaltausübung gegenüber ihrem heute zehnjährigen Sohn - sah sich eine 32-jährige Mostviertlerin am Landesgericht St. Pölten konfrontiert. Ihr eigenes Kind hatte die Anschuldigungen erhoben und die Großmutter in seine „Pläne“ eingespannt. Um bei seiner geliebten Oma leben zu dürfen, erfand der Bub ein Leben in ständiger Angst vor Misshandlungen.