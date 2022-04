Ein schwieriger Start in die Spargel-Saison

Von 750 Erntehelfern, die in OÖ für die Ernte und Marktaufbereitung des weißen und grünen Spargels benötigt werden, kommen rund zwei Drittel aus der Ukraine. „Großteils Männer, die aufgrund des Krieges heuer fehlen“, erlebte gerade Bernhard Mayer, Spargelproduzent in Eferding. Dank seiner Vorarbeiterin bekam er Ersatzkräfte: „Sie schaute sich in ihrem Bekanntenkreis um.“