Kapitän bleibt an Bord – Sturm-Juwel fliegt davon

Der 34-jährige Mittelfeldspieler kam 2016 aus Leipzig nach Graz, absolvierte seither 301 Pflichtspiele für die Schwoazn und wird die Mannschaft somit auch in der kommenden Saison als Kapitän auf das Feld führen. „Die Verbundenheit – die Geschichte zwischen mir, dem Verein, der Stadt und den Fans – ist etwas ganz Besonderes. Sturm ist mein Klub, wo ich schon viele Jahre aktiv bin und unglaublich gerne spiele. Es ist immer wieder etwas Spezielles und Schönes, bei Sturm einen Vertrag zu unterschreiben. Ich werde, wie in den Jahren davor, eine führende Rolle einnehmen und mein Know-how in die Mannschaft und in den Verein einbringen. Ich freue mich sehr auf die neue Spielzeit und gemeinsam werden wir alles daran setzen, das Maximum aus der Saison herauszuholen.“