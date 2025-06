„Sie imponiert!“ Fußball-Beauty darf zur Heim-EM

„Wir haben sie als Außenverteidigern aufgestellt und sie hat uns überzeugt. Sie hat uns imponiert, sie will dem Team helfen. Darum ist die dabei“, erklärt die Schweizer Teamchefin Pia Sundhage am Montag ihre Entscheidung, Lehmann für die Heim-EM zu nominieren. Das Turnier beginnt am 2. Juli.