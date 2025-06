Mahler-Festival: 700 Besucher aus sechs Nationen

Musikalische Brücke zu Bad Ischl

Ein Konzert mit dem phantastischen „Chorus sine nomine“ und einem Damenstreichquartett in Bad Ischl begeisterten restlos. Dass man das Adagietto aus der 5. Symphonie so stimmungsvoll singen kann, dass einem die Gänsehaut aufkommt, verantwortet Johannes Hiemetsberger, der Chorleiter. Um Verzweiflung und Hoffnung ging es in einer Gesprächsrunde mit Christine Haiden, Hubert Nitsch (Kunstwissenschaftler und Theologe), Julia Dobretsberger (Bestatterin), und dem Musikwissenschaftler und Mahler-Spezialisten Morton Solvik.