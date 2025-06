Grabher muss in Wimbledon gegen Lokalmatadorin ran

Banks hat bereits fünf Rasen-Spiele in den Beinen

Während Grabher sich zuletzt in Wien auf Wimbledon vorbereitet hat und bislang noch keine Matchpraxis auf Rasen sammeln konnte, war Banks in den vergangenen drei Wochen bereits auf diesem Belag unterwegs. Einer Erstrundenniederlage beim WTA 125er in Birmingham gegen Lucrezia Stefani (It) folgt ein Viertelfinaleinzug beim 125er-Turnier in Ilkley. Mach Siegen über Olivia Gadecki (Aus/WTA-NR. 104) und Mingge Xu (Eng/WTA-Nr. 350) unterlag sie der Schweizerin Selina Naef (WTA-Nr. 178) nach hartem Kampf 7:5, 4:6, 4:6. Bei ihrem bislang letzten Turnier, dem WTA 250er in Nottingham, kassierte sie in der ersten Quali-Runde eine 3:6, 6:1, 3:6-Niederlage gegen die Russin Kamilla Rakhimova.