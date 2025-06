Schladminger Hotel startet nach Brand neu durch

Gerade mal sieben Monate ist es her, da wurden die schlimmsten Albträume eines jeden Hotelbetreibers wahr: Im Dachstuhl des frisch renovierten Hotels Zirngast in Schladming brach ein Feuer aus, 85 Feuerwehrleute waren stundenlang mit Löscharbeiten beschäftigt. Was nicht den Flammen zum Opfer fiel, wurde durch die Wassermassen zerstört.