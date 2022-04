Amazon-Auftrag Turbo für FACC und Peak Technology

Auch Peak Technology aus Holzhausen ist beim Bau der Trägerrakete, die Satelliten ins All befördern, die zur Navigation, Erdbeobachtung und Telekommunikation eingesetzt werden, mit an Bord: Die von Dieter Grebner gegründete Firma aus Holzhausen entwickelt und stellt Heliumtanks für die Ariane 6 her. Der erste Start der Neuentwicklung ist für heuer geplant. Der Amazon-Auftrag gibt zusätzlichen Schub.