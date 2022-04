Auch im Mai bleiben die drei Impfzentren geöffnet

Verdoppelung der Impfzahlen

In der letzten Woche sei zudem eine Verdoppelung bei den Impfzahlen zu verzeichnen gewesen. Die drei Impfzentren des Landes werden jedenfalls auch im Mai weiter aufrechterhalten. Am Alten Platz in Klagenfurt wird immer freitags zwischen 13 und 19 Uhr geimpft, in den Impfzentren in Villach (EVZ) und im Klagenfurter Alpe-Adria-Zentrum immer samstags zwischen 12 Uhr und 18 Uhr. Alle Informationen dazu finden sich wie gewohnt auf https://coronainfo.ktn.gv.at/.