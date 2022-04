Villacher Dobratsch: Vom Skigebiet zum Naturpark

Schutz der Natur- und Kulturlandschaft, Bildungsprogramme für Naturparkschulen und Partnerschulen, naturnahe Freizeitentwicklung und Regionalentwicklung sind nun um das Feld Forschung erweitert worden: „Die Schmetterlingsforschung in Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum ist ebenso ein Dauerbrenner wie die Vogelforschung mit Birdlife. Seit 2021 widmen wir uns auch intensiv der Erforschung von Fledermäusen. In Bezug auf die Artenvielfalt werden wir in Kärnten eine Führungsrolle einnehmen.“