Soll Selenskyj ins Hohe Haus - oder besser nicht?

Man müsse Selenskyj nun „mehr denn je“ eine Bühne geben, die Lage seiner Nation zu schildern, sagt NEOS-Vizeklubchef Nikolaus Scherak - „gerade nach den grauenhaften Kriegsverbrechen durch Russland in Butscha“. Scherak will im Nationalrat auf Basis der Ausführungen des ukrainischen Präsidenten besprechen, was dies für Österreich - und die Schärfe der Sanktionen - zu bedeuten habe. Die Rede würde über eine Videoschaltung stattfinden.