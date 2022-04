Selenskyj angespannt: „Das Schlimmste steht bevor“

Selenskyj wird persönlich: „Denke an meine Tochter“

Selenskyj sagt, er wisse, dass diese Menschen auf unserer Seite sind. Sie leben nur in einer anderen Welt. „Sie haben keine Kinder, Eltern oder Angehörte verloren. Sie wissen nicht, wie es uns geht“, sagte er. Zelenskij wird im Gespräch persönlich: „Ich habe eine 18-jährige Tochter.“ Wenn er sich vorstelle, dass ihr passiert, was vielen Frauen in der Ukraine passiert ist, könne er nicht an Frieden denken. „Dann will ich diese Menschen finden.“ Was er dann tun werde? „Alles.“