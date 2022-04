Was haben Sie sich dabei gedacht, Herr Nehammer?

Die deutsche Zeitung „Welt“ hat geschrieben: Nutzt’s nix, schadt’s nix. Ist diese Zusammenfassung für Sie okay?

Das sehe ich gar nicht so. Wir haben die schärfsten Sanktionen gegen die Russische Föderation in der Geschichte der Europäischen Union verhängt. Zum ersten Mal in dieser Geschichte werden Waffen und Munition an eine Kriegspartei geliefert. Das sind alles sehr ernsthafte und dramatische Schritte. Daher finde ich es legitim, alles zu versuchen, damit auch wieder einmal Frieden herrschen kann. Dass da keine Wunder geschehen, war von mir auch so eingeschätzt.