Alkolenker erfasste zwei Fußgänger: Beide tot

Was genau in den frühen Morgenstunden am Ostersonntag in Radenthein passiert ist, ist noch unklar. Traurige Gewissheit gibt es bisher nur darüber, dass beide Unfallopfer den Zusammenprall mit dem Pkw nicht überlebt haben. Das bekräftigt die Landespolizeidirektion: „Es gibt zwei Todesopfer. Die Kollegen und Einsatzkräfte sind noch vor Ort bei der Unfallstelle in Radenthein.“