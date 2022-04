Feuerwehr ist bereit für Rettung am Neusiedler See

Möge er noch so seicht sein – oft genug kommt es vor, dass die Gefahren des Neusiedler Sees unterschätzt werden. Jedes Jahr müssen die sieben Wasserdienstwehren mehr als 100-mal ausrücken, um in Not geratene Badegäste, Segler und Surfer an Land zu bringen. Für diese Notfälle ist man bestens gerüstet.