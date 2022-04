Auto bei heftiger Kollision in Innsbruck umgekippt

Spektakulärer Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Innsbruck: Im Bereich einer Kreuzung waren zwei Autos kollidiert - durch die Wucht des Aufpralls kippte ein Wagen um. Der Lenker und die Beifahrerin dieses Pkw erlitten Verletzungen und mussten in die Klinik eingeliefert werden.