Ostukraine: Das Warten auf die russische Offensive

In der schwer umkämpften Stadt Mariupol hat das russische Militär eigenen Angaben zufolge erneut Fortschritte bei der Eroberung der strategisch wichtigen Hafenstadt am Asowschen Meer gemacht, so ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau. Von ukrainischer Seite gab es dafür keine Bestätigung, die Lage rund um Mariupol wurde aber als „kritisch“ bezeichnet. Mariupol könne nur durch eine schnelle Militäroperation zur Beendigung der russischen Blockade oder durch eine politische Lösung gerettet werden.