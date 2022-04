Forscher wollen mysteriösen Bleisarkophag öffnen

Der Sarkophag sei am Dienstag aus der Kathedrale entfernt worden, berichtet Frankreichs Archäologie-Institut INRAP im Zuge einer Pressekonferenz. Es werde derzeit an einem sicheren Ort aufbewahrt und „sehr bald“ an das Institut für Gerichtsmedizin in der südwestlichen Stadt Toulouse geschickt, hieß es am Donnerstag.