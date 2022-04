Russen haben Taktik für Großoffensive geändert

Erbitterter Häuserkampf in Mariupol

Was die Lage in Mariupol betrifft, sei die Stadt zu großen Teilen in russischer Hand. „Innerhalb der Stadt sind im Wesentlichen noch zwei Stadtbezirke unter ukrainischer Kontrolle. Hier tobt ein erbitterter Häuserkampf oberhalb und unterhalb der Straßenzüge. Die ukrainischen Verteidiger kämpfen vor allem im Industriewerk Asowtal aus den unterirdischen Kabelschächten und Gängen heraus. Der Kampf um die Stadt befindet sich jedoch in seiner letzten Phase“, so Reisner. Wiederholte ukrainische Ausbruchsversuche in Richtung Norden und die Gefangennahme größerer Gruppen ukrainischer Soldaten zeigten dies.