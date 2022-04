Atomdrohungen „nicht auf leichte Schulter nehmen“

In Reichweite „des eigenen Hauses“

Erst am Donnerstag erklärte der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew, dass man dadurch nicht nur „ein paar Gegner mehr“ hätte, sondern auch Atomwaffen in die Ostsee verlegen würde, um „das Gleichgewicht“ wiederherzustellen. Niemand könne sich wünschen, dass derlei Waffensysteme in Reichweite „des eigenen Hauses“ platziert werden, richtete er Finnland und Schweden aus.