Diese Soldaten ziehen für Putin in den Krieg

Viele stammen aus armen Regionen

Einer der Soldaten ist Makhail Garmaev - der Berufssoldat wurde am 6. März in der Nähe von Kiew getötet. Garmaev stammt aus Sibirien, wo er nach der Schule ein Studium begonnen, sich dann aber als Wehrpflichtiger zur Armee gemeldet hat. Nach seiner Rückkehr in seine Heimat arbeitete er als Installateur von Alarmanlagen, um dann aber wieder in die Armee zurückzukehren.