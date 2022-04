Lebensmittelhandel fordert Ende der Maskenpflicht

„Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Maskenpflicht ab morgen zwar in fast allen Lebensbereichen - auch im übrigen Handel - fallen wird, aber nicht im Lebensmittelsektor“, kritisierte WKÖ-Spartenobmann Christian Prauchner in einer Aussendung. Der Lebensmittelhandel sei kein Corona-Hotspot. Daher hätten auch fast alle europäischen Länder wie Schweden, Deutschland, Frankreich und Großbritannien die Maskenpflicht in allen Geschäften abgeschafft.