Experten fordern Ende der Maskenpflicht im Handel

Ende der Maskenpflicht ab Ostern

Auch der Handelsverband forderte am Mittwochnachmittag das Ende der Maskenpflicht im gesamten Handel und das spätestens ab Ostern. Fast alle europäischen Länder hätten die Maskenpflicht in den Geschäften bereits aufgehoben, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Von der Politik wünsche sich der österreichische Handel, dass es nach Ostern einheitliche Regeln für das ganze Land gibt. Ein rechtlicher Fleckerlteppich würde die Konsumenten bloß verwirren.