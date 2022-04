Maske und 3G: Die letzten großen Maßnahmen fallen

Rauch begründete die Lockerungen mit der Situation in den Spitälern und bei den Neuinfektionen - seit Ende März waren die Zahlen deutlich im Sinken begriffen (was allerdings auch am neuerdings beschränkten Angebot an Gratis-PCR-Tests liegen dürfte). „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Erleichterungen“, ist der Minister sicher. Dass die Maske noch in einigen Bereichen bleibt, erklärte er so: „Diese kleine Unannehmlichkeit sollten wir in Kauf nehmen, weil wir andere und uns schützen.“ Es handle sich „um den Weg des gelindesten Mittels“.