Schicksale von Vermissten bleiben weiter Rätsel

Natterer (57) zuletzt am Inn in Innsbruck gesehen

Viele Gedanken machen sich Angehörige und Ermittler auch im Fall eines Vermissten aus Natters. Der 57-Jährige parkte am 31. März seinen weißen Mazda 3 in der Innsbrucker Rossau, auf der Innpromenade in der Nähe des Baggersees.