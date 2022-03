Mysterium um Sigi: Samt Audi weiter verschwunden

Die Tiroler Polizei setzte alle Hebel in Bewegung, die Familie grübelt und grübelt - am 23. Oktober des Vorjahres gegen 17 Uhr verließ der Angerberger Siegfried Oberrauch eine Veranstaltung in Kirchbichl. Seitdem fehlt vom 79-Jährigen und seinem auffälligen hellblauen Audi TT jede Spur. Ein Mysterium, denn das Leben des Unterländers verlief bis zuletzt völlig unauffällig.