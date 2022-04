Geschlossen! Immer mehr Banken machen dicht

Zuerst Automatisierung, dann Digitalisierung

Heute werden Überweisungen am Automaten im Foyer getätigt. Braucht man eine Beratung, heißt es zuerst mal eine Nummer ziehen. Das heißt, wenn es überhaupt noch eine Filiale gibt, in der man sich selbst bedienen darf. Denn in den vergangenen 12 Jahren haben laut Österreichischer Nationalbank 286 Banken geschlossen (siehe Grafik). Die meisten in der Innenstadt (32), gefolgt von Favoriten mit 23 und Floridsdorf (21). Dort hat vor Kurzem auch die vorletzte Bawag-Filiale geschlossen.