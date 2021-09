„Täglich Überstunden und Freunderlwirtschaft“

Laut dem Zusteller sind aber nicht alle von Mehrarbeit und Überforderung betroffen. „Was mich ärgert, ist die Freunderlwirtschaft. Wer mit dem Teamleiter auf Bussi Bussi ist, muss nicht so viele Überstunden machen. Und bekommt auch keine am Deckel, wenn er zu langsam arbeitet“, kritisiert er. Und auch, dass wenn etwas mal nicht klappt, automatisch der Zusteller schuld ist. „Was viele nicht wissen, ist, dass wir kein Grundstück betreten dürfen. Gibt es am Gartenzaun keine Klingel, muss ich den gelben Zettel in den Postkasten werfen.“ Aber auch wenn ein Brief einmal nicht zugestellt wird, ist nicht immer der Briefträger schlampig. „Die Post wird von einer Maschine vorsortiert. Die macht auch einmal Fehler.“