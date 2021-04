Schließfächer geleert: Millionenregen für Kunden

Sieben Täter weiter auf der Flucht

Am 13. November hatten zumindest sieben Täter – von denen nach wie vor jegliche Spur fehlt – in einer konzertierten und penibel geplanten Aktion an einem einzigen Tag die Schließfächer von drei Instituten in Wien-Döbling, in Klosterneuburg und in Mödling geplündert. In den Abendstunden überwanden die Räuber in Zweierteams technisch versiert sämtliche Zugangssperren zu den „Geldbunkern“, räumten seelenruhig alles leer. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck, Edelsteine und Gold.