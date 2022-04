Zwei Verletzte bei Arbeitsunfällen in Osttirol

Gleich zwei Verletzte gab es am Mittwochnachmittag in Osttirol zu beklagen: Einem 21-jährigen Rumänen fiel bei Holzarbeiten in Sillian ein abgerissener Baumstamm auf die Hand. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. In Abfaltersbach traf einem 26-Jährigen die Handkreissäge am Oberschenkel.