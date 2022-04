Russland: Hunderte haben sich in Mariupol ergeben

In der seit Wochen umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben sich nach russischen Angaben massenhaft ukrainische Soldaten ergeben. Exakt 1026 Soldaten der 36. Marinebrigade hätten „freiwillig ihre Waffen niedergelegt“, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch. Am Montag hatte die 36. Marinebrigade noch erklärt, sie bereite sich auf die „letzte Schlacht“ vor.