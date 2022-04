Zur Paarung bereit: Niantic kündigt „Peridot“ an

Nach „Pokémon“ und „Pikmin“ will Entwickler Niantic nun seine eigene Spiele-Welt kreieren, statt nur anderorts erfundene Figuren aufs Smartphone zu bringen. Mit „Peridot“ enthüllte der Augmented-Reality-Spezialist am Mittwoch sein neuestes Projekt, das Erinnerungen an die einst populären „Tamagotchis“ weckt: Es geht darum, Tierfiguren zu pflegen, zu beschäftigen und großzuziehen. Anders als die Tamagotchis können Peridots allerdings auch bei schlechter Pflege nicht sterben. Und sie können Sex haben.