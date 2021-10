„Pikmin Bloom“ soll Mobile-Gamern Beine machen

Spaziergänge angenehmer und unterhaltsamer zu machen - dieses Ziel haben sich „Pokémon Go“-Entwickler Niantic und Nintendo mit ihrem neuesten Smartphone-Spiel „Pikmin Bloom“ gesetzt. Je mehr sich Nutzer der zunächst nur in Australien und Singapur verfügbaren App bewegen, desto mehr der winzigen Wesen können sie „züchten“, sich mit ihnen anfreunden und zu ihren Wegbegleitern machen. Am Ende des Tages können zurückgelegte Strecken mit Fotos und Notizen versehen und in einem virtuellen Tagebuch gespeichert werden.