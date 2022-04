Selenskyj: Verbotene Phosphorbomben eingesetzt

Verbrennungen mit Phosphor sind enorm gefährlich - nicht umsonst ist Phosphor in seiner weißen Modifikation laut Genfer Konvention nicht mehr erlaubt. Sobald das Element in dieser in Kontakt mit Sauerstoff kommt, verbrennt es unkontrolliert. Das Löschen muss mit Sand erfolge - eine Verbrennung hinterlässt schlecht heilende und sehr schmerzhafte Wunden.