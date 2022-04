USA befürchten „intensive Kämpfe“ im Donbass

Anzeichen für Nachschub im Donbass

Nachdem strategische Ziele in Kiew, in Tschernihiw sowie anderen Teilen des Nordens nicht erreicht und die Russen selbst im Süden bei Mykolajiw zurückgeworfen worden seien, setzten sie nun neue Prioritäten im Osten der Ukraine. Konkret sprach Kirby von beobachteten Konvois nördlich der Stadt Isjum in der Region Charkiw, sowie von Anzeichen für Nachschub im Donbass selbst.