Reha-Zentrum spendet Sprit an Flüchtlingshelfer

Neben der Stadt Zwettl engagiert sich in der Region etwa der Willkommen-Mensch-Verein in Groß Gerungs, der sich in der Flüchtlingskrise 2015 gegründet und 2016 den Bundesbewerb „Ort des Respekts“ gewonnen hat. Die ukrainischen Flüchtlinge kommen aus stark vom Krieg betroffenen Städten wie Mariupol, Charkiw und Kiew. Es handelt sich hauptsächlich um Mütter mit Kindern sowie ältere Frauen und Männer. Diese fanden im Gasthof Hirsch am Hauptplatz in Groß Gerungs eine Unterkunft.