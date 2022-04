Die Wahrheit über Nehammers Reise. Je größer der Abstand zu Karl Nehammers Russland-Reise, umso deutlicher die Wortmeldungen. Fest steht: Die vom österreichischen Bundeskanzler zuvor geäußerten Pläne oder Wünsche oder Hoffnungen sind allesamt nicht in Erfüllung gegangen. Oder wie es ORF-Moskau-Korrespondent Paul Krisai in der „Zeit im Bild“ gestern Abend formulierte: „Bewirkt hat der Besuch nichts.“ Von einem Waffenstillstand keine Spur, auch bei den angestrebten humanitären Korridoren keine Verbesserung. Vielmehr wurden am Dienstag weitere Grausamkeiten von Putins Truppen in der Ukraine bekannt. Und was sagt die „Prawda“? Das einstige sowjetische Sprachrohr ist längst zum Putin-Sprachrohr mutiert. „Prawda“ heißt zwar übersetzt „Wahrheit“. Doch mit der hat es die „Prawda“ nie so gehabt. Und so muss man auch nicht glauben, was sie über den Nehammer-Besuch berichtet. In einem Beitrag mit dem Titel „Warum Österreichs Kanzler Nehammer nach Russland kam“ werden Gaslieferungen als Grund genannt. Putin habe, wie allen „unfreundlichen Ländern“, dieselbe Antwort bei der Gaslieferung gegeben - dass es keine Extrakonditionen gebe. Die russische Reaktion bleibt allerdings bei weitem nicht die einzig kritische.