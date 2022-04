Sony und Lego investieren groß in Epic Games

Der japanische Tech-Konzern Sony und der dänische Mutterkonzern des Spielzeugherstellers Lego haben ein gemeinsames Milliarden-Investment in den US-Software-Riesen Epic Games bekannt gegeben. Gemeinsam wollen Sony und die Lego-Mutter Kirkbi zwei Milliarden Dollar (rund 1,8 Milliarden Euro) in den „Fortnite“-Entwickler stecken, wie die drei Unternehmen am Montag mitteilten.