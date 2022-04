Rapid in der „Pole“, doch Corona bleibt Unbekannte

Platz drei - das scheint diese Saison das realistische Ziel von Rapid und Austria zu sein. Ein Ziel, das sehr gewinnbringend sein kann: Gewinnt nämlich Salzburg das Cupfinale gegen Ried und bleibt es beim Ausschluss der russischen Klubs aus dem Europacup, dann steigt der heimische Drittplatzierte in der nächsten Saison international im Play-off der Europa League ein, was zugleich einen Fixplatz in der Gruppenphase der Conference League bedeutet. Beim Wiener Derby um Platz drei geht es also auch um sehr viel „Kohle“! Grün-Weiß startet aus der „Pole“ - doch Corona bleibt die Unbekannte.