Ab 14:30 Uhr LIVE: Rapid in Personalnot gegen WAC

Der WAC hat zuletzt in der Liga drei Niederlagen in Folge kassiert und ist im Cup-Halbfinale im Elfmeterschießen knapp an Salzburg gescheitert. Trainer Robin Dutt verwies angesichts der Lage aber auf seine langjährige Erfahrung, gerade auch mit solchen schwierigen Situationen. „Wichtig ist in solchen Phasen das Vertrauen zum Team und in die vorhandene Qualität“, sagte der Deutsche. Dass die Lavanttaler gegen Rapid gewinnen können, haben sie bewiesen: von den jüngsten drei Spielen gingen zwei an den WAC. Zuletzt gab es am 7. November 2021 im eigenen Stadion einen 4:1-Erfolg.