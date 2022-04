London: Russland stockt Armee mit Ex-Soldaten auf

Im Ukraine-Krieg versucht Russland seine zunehmenden Verluste an Soldaten offenbar mit dem Einsatz von früheren Militärbediensteten aufzufangen. Die russischen Streitkräfte würden sich bemühen, ihre Truppenstärke durch Personal aufzustocken, das in den vergangenen zehn Jahren aus dem Militärdienst ausgeschieden ist, teilte am Sonntag das Verteidigungsministerium in London in seinem regelmäßigen Geheimdienst-Update auf Twitter mit.