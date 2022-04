Ungewohnter Neustart nach Sturz und Krankheit

Viele Ausfälle und Aufgaben im gesamten Fahrerfeld

Die ersten Trainingseinheiten hat der Niederösterreicher aber bereits wieder absolvieren können. Er fühle sich besser als nach der im Spätherbst üblichen Saisonpause, so der Staatsmeister aus dem Bora-Team. In seiner Mannschaft waren heuer auch andere vom Pech verfolgt. So fiel etwa Felix Großschartner mit einem Schlüsselbeinbruch im März länger aus. Zudem gab es mehrere Corona-Fälle und andere Erkrankungen im deutschen Rennstall, obwohl man die Hygienemaßnahme weiterhin strikt einhalte, betonte Konrad. „Die vielen Ausfälle sind ein Wahnsinn, sie ziehen sich aber durch das ganze Feld“, verwies er auf die zuletzt besonders häufigen Absagen und Aufgaben.