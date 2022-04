Nachbarin hörte die Hilferufe von Pensionisten

Konnte nicht mehr aufstehen

In einer Wohnung konnten die Polizisten schließlich den alleinstehenden 77-jährigen Pensionisten in seinem Wohnzimmer am Boden liegend auffinden. Er war ansprechbar, konnte aber aufgrund seiner stark eingeschränkten Bewegungsmobilität allein nicht mehr aufstehen und benötigte deshalb Hilfe. Nach der Erstversorgung durch den HÄND den Sanitätern der Rettung wurde der Pensionist in das Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern eingeliefert.