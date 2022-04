„Ich weiß, was es heißt, sich durchzubeißen!“

Internationale Chancen

Starthilfe gab Linda Modelmanager Dominik Wachta. Der Krumbacher hat in Madrid und Miami die exklusive internationale Modelagentur „1st Place Models“ aufgebaut. Er sieht in Linda Hiller immensen Potenzial und möchte sie groß rausbringen: „Wir arbeiten derzeit am Portfolio. Da Linda sehr talentiert ist, kommen wir gut voran. Im Mai möchten wir bereits den ersten kleinen Step ins Ausland wagen.“ Wachta ist sich sicher, dass die Schwarzenbergerin schon bald auch international für Furore sorgen wird: „Ihr Typ ist in Märkten wie Istanbul oder Mumbai sehr gefragt.“