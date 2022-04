Mann stürmte im Drogenrausch in falsche Wohnung

Als die Beamten an die Tür der Wohnung der 28-Jährigen klopften, öffnete ihnen der aggressive Verdächtige, der unter dem Einfluss von Drogen zu stehen schien, und hielt dabei ein Messer in Händen. „Der Mann wurde festgenommen, wobei er jedoch heftige Gegenwehr leistete und einen Beamten im Genitalbereich verletzte“, berichtete Polizeisprecher Christopher Verhnjak am Samstag.