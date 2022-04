„Anwalt der Republik“ im ÖVP-U-Ausschuss

Wie SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer ausführte, war Peschorn Innenminister während der „Schredder-Affäre“ und am Beginn der Kalamitäten zwischen der „Soko Tape“ und der WKStA. Außerdem war er in den Bericht der internen Revision im Finanzministerium zur Umfragenaffäre sowie bei der Nichtlieferung der Daten an den U-Ausschuss involviert. Die FPÖ interessiert dabei etwa, welcher Schaden der Republik durch das sogenannte Beinschab-Tool entstanden ist und ob es auch Überprüfungen in den anderen Ressorts gegeben habe, wie FPÖ-Abgeordneter Christian Ries betonte.