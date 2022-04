Keine Antwort: Beugestrafe für Schelling beantragt

Aufgrund der zuletzt aufgetauchten Chat-Nachrichten zwischen dem schillernden Unternehmer Sigi Wolf und dem Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) war die Erwartungshaltung an den ÖVP-U-Ausschuss am Mittwoch groß. Sonderlich gesprächsbereit zeigten sich die beiden geladenen Auskunftspersonen jedoch nicht - der Tag mündete in einer regelrechten Entschlagungsorgie. Während sich Wolf Scharmützel mit den Abgeordneten lieferte, war Schelling in der Defensive - und könnte sich dafür eine Beugestrafe eingehandelt haben.