ÖVP-U-Ausschuss: Wolf und Schelling geladen

Schlüsselfigur in der Steuercausa rund um Wolf ist ein weiteres Mal der ehemalige Generalsekretär und Vorstand der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG. Wie so oft hatten seine durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sichergestellten Chats Ermittlungen ausgelöst. Darin schreibt er etwa an Schelling bezüglich Wolf: „Haben heute Einigung mit Sigi geschafft. 75:25. Er zahlt zwischen 7 und 8 Millionen Euro nach.“