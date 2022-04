Strafdrohung - Wolf kommt doch vor U-Ausschuss

Ex-Finanzminister eingeweiht?

Bereits vor dem - letztlich nicht zustande gekommenen Deal - dürfte auch Schelling eingeweiht gewesen sein, was ebenfalls Chats untermauern. Wenn die Großbetriebsprüfung auf ihrem Standpunkt beharre, werde Wolf „das halt in der Berufung bekämpfen“ müssen, meinte der ehemalige Finanzminister mit der Bitte an Schmid: „Bitte SMS gleich löschen.“ Mitte März wurde bekannt, dass Schelling in der Causa von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) als Beschuldigter geführt wird.