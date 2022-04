Villach feiert heuer wieder den großen Kirchtag

Ich freue mich riesig, dass es wieder einen Kirchtag geben kann. Dieses Fest hat für uns seit jeher eine ganz besondere Bedeutung!„, sagt Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, Obfrau des Kirchtagsvereins. Nach den zwei Pandemiejahren habe man jetzt ein klares Zeichen gesetzt. Das sieht auch Kurt Maschke, Großbauer der Bauerngman, so: “Wir begrüßen die Entscheidung, das größte Brauchtumsfest in Österreich wieder durchzuführen.„ In den letzten beiden Kirchtagsjahren hatte es ja eine klare Absagen geben. Bürgermeister Günther Albel: “Der Kirchtagsverein wurde beauftragt, mit den Vorbereitungen zu beginnen.„ Projektleiter Joe Presslinger meint: “Wir werden heuer in vier Monaten auf die Beine stellen, wofür wir normalerweise ein Jahr brauchen.„ Es gelte, 230 Schausteller und Fieranten sowie Wirte und Musikgruppen zu organisieren: “Wir sind guter Dinge und schaffen das."